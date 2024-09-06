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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1841 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1841 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1841 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 1 копейка 1841 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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