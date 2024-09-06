1 копейка 1841 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1841 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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