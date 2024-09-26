1/4 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе AURORA за 25000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность UNC (30) AU (26) XF (14) VF (21) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (5) MS61 (5) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) BN (13) Сервис NGC (7) RNGA (4) ННР (2)

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