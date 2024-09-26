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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,571,372

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе AURORA за 25000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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