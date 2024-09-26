Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,571,372
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе AURORA за 25000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где продать?
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