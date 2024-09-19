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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "H. GUBE. FECIT" (Россия, Николай I)

Разновидность: "H. GUBE. FECIT"

Аверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" "H. GUBE. FECIT" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" "H. GUBE. FECIT" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "H. GUBE. FECIT". Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Русское Наследие за 3000000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
27906 $
Цена в валюте аукциона 2600000 RUB
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4708 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF63
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF62
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность PF68 CAMEO RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1841 "В память бракосочетания наследника престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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