Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "H. GUBE. FECIT" (Россия, Николай I)
Разновидность: "H. GUBE. FECIT"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "H. GUBE. FECIT". Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Русское Наследие за 3000000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
27906 $
Цена в валюте аукциона 2600000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF63
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность PF68 CAMEO RNGA
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1841 "В память бракосочетания наследника престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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