Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Медь (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Медь. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность UNC (4) AU (5) XF (16) VF (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS61 (3) AU58 (1) BN (2) Сервис NGC (2) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

BAC (7)

Grün (1)

Höhn (2)

Holmasto (1)

Katz (6)

Künker (5)

New York Sale (1)

Rare Coins (1)

WAG (3)

Александр (2)

Русское Наследие (1)