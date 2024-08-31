Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Медь (Россия, Николай I)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Медаль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Медь. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 5 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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