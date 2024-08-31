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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Медь (Россия, Николай I)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" Медь - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" Медь - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Медаль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Медь. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Holmasto - May 29, 2021
Продавец Holmasto
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
2626 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Künker - February 5, 2019
Продавец Künker
Дата 5 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Медаль 1841 "В память бракосочетания наследника Престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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