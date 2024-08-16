1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Обозначение "ОПБ" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Обозначение "ОПБ". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22552 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

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