Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Обозначение "ОПБ" (Россия, Николай I)
Разновидность: Обозначение "ОПБ"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,155,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Обозначение "ОПБ". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22552 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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