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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Обозначение "ОПБ" (Россия, Николай I)

Разновидность: Обозначение "ОПБ"

Аверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Обозначение "ОПБ" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Обозначение "ОПБ" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,155,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Обозначение "ОПБ". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22552 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • iNumis (2)
  • Künker (2)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • НИКО (1)
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage - January 7, 2013
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1841 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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