Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1841 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе MS67 за 125000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
1979 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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