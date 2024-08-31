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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1841 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе MS67 за 125000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (2)
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
1979 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1841 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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