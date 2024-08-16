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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1841 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2750000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
1886 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 70134 RUB
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
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Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1841 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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