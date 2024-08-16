Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1841 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2750000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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