Полтина 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1841 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2750000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

Сохранность PROOF (1) AU (12) XF (23) VF (7) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (2) Сервис NGC (2)

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