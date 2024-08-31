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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1841 года ЕМ. Вензель обычный (Россия, Николай I)

Разновидность: Вензель обычный

Аверс монеты - 2 копейки 1841 года ЕМ Вензель обычный - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1841 года ЕМ Вензель обычный - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,998,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22104 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Arcas Numismatics LTD - November 27, 2021
Продавец Arcas Numismatics LTD
Дата 27 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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