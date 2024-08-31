Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1841 года ЕМ. Вензель обычный (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель обычный
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,998,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22104 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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