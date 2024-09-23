10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1842" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1841 года "Орел 1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1400000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

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