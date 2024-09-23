Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1842" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1841 года "Орел 1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1400000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1841 "Орел 1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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