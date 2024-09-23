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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1842" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1842" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1841 года "Орел 1842" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1400000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Haljak Coin Auction - March 16, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1842" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1841 "Орел 1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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