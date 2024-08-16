Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1841 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе MS67 за 360000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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