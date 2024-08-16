Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1841 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе MS67 за 360000 RUB. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность G
Цена
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность G
Цена
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Haljak Coin Auction - October 16, 2021
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1841 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1841 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск