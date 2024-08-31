1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32467 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10575 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

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