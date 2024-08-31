Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт (Россия, Николай I)
Разновидность: "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32467 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10575 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- New York Sale (1)
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1841 "В память бракосочетания наследника престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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