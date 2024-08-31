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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт (Россия, Николай I)

Разновидность: "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" "РЕЗАЛЪ ГУБЕ" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" "РЕЗАЛЪ ГУБЕ" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32467 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10575 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (4)
  • Katz (1)
  • New York Sale (1)
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
5695 $
Цена в валюте аукциона 5100 EUR
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе AURORA - November 21, 2016
Продавец AURORA
Дата 21 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1841 "В память бракосочетания наследника престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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