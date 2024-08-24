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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1841 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 рубля 1841 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 рубля 1841 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 10,36 гр
  • Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
  • Диаметр 23,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,921

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1841 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Александр за 8250 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2163 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Dorotheum - May 12, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Stack's - February 26, 2021
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе London Coins - September 1, 2018
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Знак - November 18, 2016
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Знак - November 18, 2016
Продавец Знак
Дата 18 ноября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе AURORA - April 18, 2016
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 3 рубля 1841 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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