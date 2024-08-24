Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1841 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 10,36 гр
- Чистой платины (0,3164 oz) 9,842 гр
- Диаметр 23,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,921
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 рубля
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1841 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Александр за 8250 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2163 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Где продать?
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