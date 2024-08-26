1/4 копейки 1841 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе SINCONA AG за 1350 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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