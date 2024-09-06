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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1841 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1841 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,230,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Империя за 13000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность AU
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU58 BN
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе MS67 - April 24, 2019
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе AURORA - March 20, 2019
Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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