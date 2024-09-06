Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,230,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Империя за 13000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF40 BN RNGA
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
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Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?
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