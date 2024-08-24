Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1841 года СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НI. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 19000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF62
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS60 PL
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS64 PL
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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