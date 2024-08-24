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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1841 года СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" "РЕЗАЛЪ ГУБЕ" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" "РЕЗАЛЪ ГУБЕ" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НI. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 19000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1197 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
19386 $
Цена в валюте аукциона 18000 CHF
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF62
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS60 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60 PL
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Spink - December 3, 2012
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1841 "В память бракосочетания наследника престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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