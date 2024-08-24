1 рубль 1841 года СПБ НI "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НI. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 19000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2011.

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