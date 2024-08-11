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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,171,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
3933 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 24500 RUB
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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