Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,171,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
3933 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 24500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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