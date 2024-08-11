Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1841 года ЕМ. Вензель украшенный (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель украшенный
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,998,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 6234 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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