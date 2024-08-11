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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1841 года ЕМ. Вензель украшенный (Россия, Николай I)

Разновидность: Вензель украшенный

Аверс монеты - 2 копейки 1841 года ЕМ Вензель украшенный - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1841 года ЕМ Вензель украшенный - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,998,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 6234 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе AURORA - April 25, 2017
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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