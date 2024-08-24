Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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