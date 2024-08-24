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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/4 копейки 1841 СПМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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