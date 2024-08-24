Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1844 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,840,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (193) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1844 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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