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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1844 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1844 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1844 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,840,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (193) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1844 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность F15
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 187 EUR
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Pars Coins - April 11, 2024
Продавец Pars Coins
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Pars Coins - September 14, 2023
Продавец Pars Coins
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1844 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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