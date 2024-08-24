Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 857,200
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25342 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2300 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 4123 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF25 BN
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?
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