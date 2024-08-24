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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1840 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1840 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 857,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25342 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2300 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 4123 RUB
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 18 GBP
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF25 BN
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Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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