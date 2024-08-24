3 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25342 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2300 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность AU (5) XF (14) VF (7) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU50 (2) XF45 (4) VF35 (1) VF25 (1) VF20 (1) BN (3) Сервис RNGA (2)

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