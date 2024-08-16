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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1850 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 184,533

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1118 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 36006 RUB
Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность PF64 RB CGC
Цена
5694 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе MS67 - August 25, 2022
Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 BN
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF62
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1850 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность PF63
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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