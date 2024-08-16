Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1850 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 184,533
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1850 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1118 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 36006 RUB
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность PF64 RB CGC
Цена
5694 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF62
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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