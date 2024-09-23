Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Империя за 280000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
5111 $
Цена в валюте аукциона 5111.25 USD
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