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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 копейки 1840 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1840 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Империя за 280000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 12, 2016
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
5111 $
Цена в валюте аукциона 5111.25 USD
Россия 3 копейки 1840 СПМ на аукционе Империя - December 12, 2008
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2008
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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