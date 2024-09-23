3 копейки 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Империя за 280000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

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