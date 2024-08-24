Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1320 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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