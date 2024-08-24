3 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1320 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность AU (5) XF (13) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF30 (1) BN (1) Сервис PCGS (1) RNGA (1)