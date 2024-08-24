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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1845 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1845 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1320 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1845 СМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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