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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,377

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2108 проданному на аукционе The New York Sale за 18000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
6488 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63
Цена
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 3 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1848 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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