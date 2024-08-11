3 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2108 проданному на аукционе The New York Sale за 18000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

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