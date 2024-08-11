Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,377
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2108 проданному на аукционе The New York Sale за 18000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
6488 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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