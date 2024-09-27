3 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (13) AU (14) XF (19) VF (13) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU50 (2) XF45 (3) DETAILS (1) RD (1) RB (4) BN (2) Сервис NGC (6) PCGS (1)

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