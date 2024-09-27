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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 160,987

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
795 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 RB NGC
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1854 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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