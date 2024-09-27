Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 160,987
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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