Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,768,433
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2506 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1600 USD. Торги состоялись 15 сентября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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