3 копейки 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2506 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1600 USD. Торги состоялись 15 сентября 2022.

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