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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,768,433

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2506 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 1600 USD. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU55 BN
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - March 3, 2016
Россия 3 копейки 1855 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - March 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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