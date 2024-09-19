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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)

Разновидность: Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие

Аверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Вензель украшенный "ЕМ" маленькие - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Вензель украшенный "ЕМ" маленькие - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,250,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Русское Наследие за 500 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - May 30, 2017
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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