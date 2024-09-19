3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

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Сохранность AU (2) XF (3) VF (8) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (2) XF40 (1) VF35 (2) BN (3) Сервис NGC (2) RNGA (1)