Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,250,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" маленькие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Русское Наследие за 500 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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