3 копейки 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность PROOF (1) AU (8) XF (12) VF (16) F (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) DETAILS (2) BN (3) Сервис NGC (3) RNGA (1) ННР (1) PCGS (1)

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