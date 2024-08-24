Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,458,667
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 767 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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