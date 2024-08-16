Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,461,867
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33910 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4440 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
4440 $
Цена в валюте аукциона 4440 USD
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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