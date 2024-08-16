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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,461,867

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33910 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4440 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
4440 $
Цена в валюте аукциона 4440 USD
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 74 EUR
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF20 BN
Цена
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ЕМ на аукционе AURORA - September 19, 2017
Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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