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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1843 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1843 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,578,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (202) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 850000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
9545 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF45 CGC
Цена
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе CNG - October 18, 2023
Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1843 ЕМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF45 CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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