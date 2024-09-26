Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,578,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (202) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 850000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
9545 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF45 CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Где продать?
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