3 копейки 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 850000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность UNC (18) AU (41) XF (65) VF (51) F (3) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (3) MS61 (2) MS60 (3) AU58 (6) AU55 (6) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (6) XF40 (10) VF35 (11) VF25 (2) F12 (1) DETAILS (1) BN (17) Сервис ННР (2) CGC (5) NGC (8) NGS (1) RNGA (4)

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