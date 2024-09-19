Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VG8
Цена
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Где продать?
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