3 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность UNC (2) AU (11) XF (16) VF (16) F (1) VG (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU53 (1) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (2) VF20 (2) VG8 (1) BN (4) Сервис NGC (2) RNGA (1)

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