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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
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Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VG8
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Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1846 СМ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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