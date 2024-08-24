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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1854 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1854 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,351,467

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 12861 RUB
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU53 BN
Цена
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Знак - May 25, 2018
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Знак - May 25, 2018
Продавец Знак
Дата 25 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1854 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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