Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,351,467
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 12861 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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