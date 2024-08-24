3 копейки 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность PROOF (1) UNC (1) AU (3) XF (5) VF (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU55 (1) AU53 (2) VF35 (1) PF65 (1) RB (1) BN (2) Сервис ННР (1) NGC (1)