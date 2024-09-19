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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,133,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 850 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (3)
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 3 копейки 1842 СПМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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