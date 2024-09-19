Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,133,333
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 850 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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