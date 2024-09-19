3 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 850 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

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