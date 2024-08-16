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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)

Разновидность: Вензель обычный. "ЕМ" большие

Аверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Вензель обычный "ЕМ" большие - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Вензель обычный "ЕМ" большие - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,250,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 983 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSTORE (1)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • Имперская монета (5)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF30
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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