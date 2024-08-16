Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель обычный. "ЕМ" большие
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,250,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель обычный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 983 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Katz (2)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (2)
- Имперская монета (5)
- Русское Наследие (1)
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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