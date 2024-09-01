Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24923 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5758 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
997 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PR64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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