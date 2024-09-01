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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24923 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5758 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
  • Rare Coins (3)
  • Александр (1)
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность SP61 PCGS
Цена
1112 $
Цена в валюте аукциона 1025 EUR
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
997 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PR64 BN PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность PF63
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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