3 копейки 1843 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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