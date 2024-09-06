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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1843 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1843 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1843 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,133,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (5)
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 151 EUR
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Holmasto - December 12, 2020
Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 3 копейки 1843 СПМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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