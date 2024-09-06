Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1843 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,133,333
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 626 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- CoinsNB (1)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Holmasto (1)
- Katz (4)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- New York Sale (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Spink (1)
- Via (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (1)
- Александр (5)
- Денга1700 (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (5)
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск