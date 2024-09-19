Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,027
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе WDA - MiM за 8300 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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