3 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе WDA - MiM за 8300 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность UNC (3) AU (10) XF (16) VF (15) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (5) XF40 (2) DETAILS (2) BN (3) Сервис NGC (4) PCGS (2)

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