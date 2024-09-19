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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,027

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе WDA - MiM за 8300 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1852 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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