Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 7042 EUR. Торги состоялись 2 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Dorotheum (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Höhn (3)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (1)
  • Numision (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (3)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
864 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - May 21, 2023
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Felzmann - January 16, 2023
Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numis Poland - February 17, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Dorotheum - May 28, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1850 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1850 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск