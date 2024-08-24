Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 7042 EUR. Торги состоялись 2 мая 2020.
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 16 января 2023
Сохранность F
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность G
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Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6 BN
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Продавец Dorotheum
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
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