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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1844 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2113 проданному на аукционе The New York Sale за 360 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Numismática Leilões - January 23, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Numismática Leilões - May 11, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Numismática Leilões - December 1, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1844 СМ на аукционе Taisei - May 3, 2020
Продавец Taisei
Дата 3 мая 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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