Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1844 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2113 проданному на аукционе The New York Sale за 360 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность G
Цена
******
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Где продать?
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