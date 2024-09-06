Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 99,689
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1134 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
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Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU55 BN ННР
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF20 BN RNGA
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Дата 10 июля 2022
Сохранность VF20 BN RNGA
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 27 июня 2021
Сохранность F12 BN
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
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