3 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1134 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (6) UNC (11) AU (10) XF (19) VF (7) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF20 (3) F12 (1) PF63 (1) PF62 (2) DETAILS (3) RB (3) BN (5) Сервис ННР (2) NGC (5) RNGA (3) PCGS (1)

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