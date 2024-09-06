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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 99,689

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1134 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
513 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF62
Цена
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF62
Цена
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU55 BN ННР
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF20 BN RNGA
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность F12 BN
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Россия 3 копейки 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1851 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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