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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1843 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1843 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 666,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 12600 RUB
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1843 СМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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