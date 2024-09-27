Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 666,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 12600 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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