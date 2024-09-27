3 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность AU (2) XF (5) VF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (2) XF45 (2) XF40 (1) VF30 (1) BN (1) Сервис RNGA (1)