3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность UNC (5) AU (23) XF (38) VF (20) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS61 (1) AU58 (4) AU55 (4) AU50 (9) XF45 (2) XF40 (7) VF35 (1) F15 (1) DETAILS (3) BN (5) Сервис ННР (6) NGC (1) RNGA (2) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (6)

COINSNET (5)

Gorny & Mosch (2)

Katz (5)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (1)

MARCINIAK (1)

MS67 (1)

MUNZE (5)

Numisbalt (1)

Pegasus Auctions (2)

Rare Coins (25)

RedSquare (3)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (2)

Александр (5)

Денга1700 (4)

Империя (2)

Имперская монета (17)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (4)