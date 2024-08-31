Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)
Разновидность: Вензель украшенный. "ЕМ" большие
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,250,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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