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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1840 года ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие (Россия, Николай I)

Разновидность: Вензель украшенный. "ЕМ" большие

Аверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Вензель украшенный "ЕМ" большие - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1840 года ЕМ Вензель украшенный "ЕМ" большие - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,250,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Вензель украшенный. "ЕМ" большие. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе AURORA за 550000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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