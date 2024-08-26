Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 340,714
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 7400 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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