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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 340,714

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 7400 RUB
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
655 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Империя - September 14, 2019
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 2 копейки 1839 СМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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