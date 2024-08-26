2 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность AU (6) XF (8) VF (6) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Katz (6)

MS67 (1)

Rare Coins (4)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (1)

Александр (1)

Денга1700 (2)

Империя (2)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (1)