Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,410,502
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
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Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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Сохранность AU
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Дата 2 декабря 2023
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Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
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