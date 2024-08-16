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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1839" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,410,502

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года "Орел 1832-1839" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность F
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1839" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1839 "Орел 1832-1839" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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