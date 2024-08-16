Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Узкая корона (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1839 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность PROOF (2) UNC (40) AU (35) XF (94) VF (80) F (10) Нет оценки (25) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (6) MS63 (6) MS62 (9) MS61 (10) AU58 (5) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (4) XF45 (16) XF40 (13) VF35 (17) VF30 (2) VF25 (4) VF20 (10) F15 (1) DETAILS (5) Сервис ННР (14) NGC (26) RNGA (2)

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