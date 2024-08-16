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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Узкая корона (Россия, Николай I)

Разновидность: Узкая корона

Аверс монеты - Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842" Узкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,830,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (287) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1839 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 ННР
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность F
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1842" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1839 "Орел 1832-1842" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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