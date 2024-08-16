Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1842". Узкая корона (Россия, Николай I)
Разновидность: Узкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,830,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (287) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1839 года "Орел 1832-1842" со знаком СПБ НГ. Узкая корона. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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