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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • RedSquare (2)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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