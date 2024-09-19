10 копеек 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность XF (7) VF (3) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) XF45 (1) XF40 (2) VF20 (1)