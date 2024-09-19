Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1839 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 350,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1065 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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