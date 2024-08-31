Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1839 года СПБ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1839 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750000 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.
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