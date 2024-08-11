5 рублей 1839 года СПБ АЧ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1839 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

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