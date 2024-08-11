Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1839 года СПБ АЧ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,609,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 рублей
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (245)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1839 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1244 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Sonntag
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Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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