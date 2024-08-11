Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1839 года СПБ АЧ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 рублей 1839 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1839 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,609,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (245)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1839 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • AURORA (34)
  • BAC (1)
  • Coins.ee (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (2)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (2)
  • Heritage (11)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Holmasto (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (1)
  • Künker (9)
  • London Coins (1)
  • Lugdunum (1)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (3)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (12)
  • Rare Coins (36)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (5)
  • Soler y Llach (1)
  • Sonntag (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (4)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
  • WCN (6)
  • Александр (33)
  • Знак (1)
  • Империя (13)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (3)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (6)
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1244 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1839 СПБ АЧ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1839 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск