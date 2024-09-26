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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1839 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1839 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1839 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,707

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1839 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 35000000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2017.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5479 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Leu - July 13, 2023
Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность XF
Цена
3231 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF64
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1839 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1839 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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