Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1839 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,707
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1839 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 35000000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2017.
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5479 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF64
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1839 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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