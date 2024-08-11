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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1839 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1839 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1839 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Spink (1)
  • Александр (1)
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS63
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия 10 копеек 1839 СМ на аукционе Spink - September 26, 2007
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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