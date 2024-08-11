Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1839 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1839 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Spink (1)
- Александр (1)
Где продать?
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